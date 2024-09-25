Назван тренерский штаб будущего главного тренера самарских «Крыльев Советов» Сергея Игнашевича.

По информации «Чемпионата», в него войдут тренер по физподготовке Михаил Соловей, тренер Артём Булойчик. Останется в штабе ассистент Игоря Осинькина Сергей Булатов.

Ранее инсайдеры сообщали, что Игнашевич заменит Осинькина в «Крыльях». В прошлом году экс-защитник ЦСКА и сборной России тренировал главным калининградскую «Балтику», клуб по итогу сезона дошёл до Суперфинала Кубка России, где проиграл «Зениту» и не смог сохранить прописку в РПЛ, заняв в турнирной таблице 15-е место из 16.