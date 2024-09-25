Московский ЦСКА планирует обсудить новый контракт с сербским легионером Миланом Гайичем. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». По нашей информации, обсуждать новое соглашение стороны будут грядущей зимой.

Гайичу 28 лет, его трудовое соглашение в «армейцами» Москвы рассчитано до середины лета 2025 года. В московском клубе балканский легионер с лета 2022 года. Перебрался в ЦСКА игрок сборной Сербии из белградской «Црвены Звезды».

В текущем футбольном сезоне у Милана в активе 11 матчей во всех турнирах, в них он отличился одним забитым голом – в рамках Кубка России.