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«Спартаку» не предлагали подписать Эрмосо эксклюзив

25 Сентября 2024 • 22:07 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
28.09 16:30

Московскому «Спартаку» не предлагали подписать испанского защитника Марио Эрмосо.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно «Спартак» отказался от подписания 29-летнего защитника, который на тот момент был в поисках нового клуба.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», никто не предлагал руководству «красно-белых» услуги Эрмосо, покинувшего «Атлетико» Мадрид.

В начале сентября защитник подписал трехлетний трудовой договор с «Ромой» и уже провел в составе новой команды два матча, в которых не отметился голевыми действиями.

Рыночная стоимость Эрмосо, по данным Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.  
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