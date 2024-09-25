Московскому «Спартаку» не предлагали подписать испанского защитника Марио Эрмосо.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно «Спартак» отказался от подписания 29-летнего защитника, который на тот момент был в поисках нового клуба.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», никто не предлагал руководству «красно-белых» услуги Эрмосо, покинувшего «Атлетико» Мадрид.

В начале сентября защитник подписал трехлетний трудовой договор с «Ромой» и уже провел в составе новой команды два матча, в которых не отметился голевыми действиями.

Рыночная стоимость Эрмосо, по данным Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.