Ашветия: Надеюсь, что Батраков станет легендой «Локомотива»

Экс-футболист «Локомотива» Михаил Ашветия высказался об игре полузащитника «красно-зелёных» Алексея Батракова.

— Он талантливый пацан. Верю, что он может стать лучше, чем Измайлов или Билялетдинов, — заявил Ашветия Metaratings.

Эксперт надеется, что в будущем Батраков станет легендой «Локомотива».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 19-летний Батраков принял участие в девяти встречах, в которых забил семь мячей и стал автором пяти голевых передач.

Трудовой договор футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в пять миллионов евро.