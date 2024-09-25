Бышовец: «Приглашение Пьянича объяснимо с учётом его прошлого»

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о грядущем трансфере Миралема Пьянича в московский ЦСКА. 34-летний босниец пополнил армейский клуб в статусе свободного агента после двух лет в ОАЭ.

«С учётом его прошлого, это объяснимое приглашение. Мы помним его лидером. Сегодня так сказать о 34-летнем Пьяниче нельзя, мы не имеем информации. Учтём и его возраст, его переход не видится в плане перспективы. У ЦСКА много молодёжи с хорошим потенциалом, однако решает всё главный тренер, у которого больше информации, чем у меня», - сказал Бышовец для Betonmobile.

Напомним, что ЦСКА идёт пока лишь на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 14 баллами. Возглавляет команду серб Марко Николич.