Бышовец уверен, что Джикия пойдёт на повышение после «Химок»

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о будущем защитника «Химок» Георгия Джикии.

Напомним, 30-летний Джикия присоединился к «Химкам» в последний день летнего трансферного окна, подписав однолетний контракт с возможностью продления.

Бышовец заявил, что качества Джикии ни у кого не вызывают сомнений, ведь он долгое время был капитаном «Спартака».

— У Джикии есть все качества, чтобы после «Химок» пойти на повышение, — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Джикия на поле пока не выходил. Ближайший матч «Химок» пройдет 29 сентября. В этот день подмосковный коллектив встретится в гостях с «Крыльями Советов».