Таранов объяснил, почему Пьянич усилит ЦСКА

Бывший лидер «Крыльев Советов» Иван Таранов объяснил, почему считает грядущий свободный трансфер Миралема Пьянича в московский ЦСКА – усилением для «армейцев».

«Полагаю, приход Пьянича будет усилением для ЦСКА. В клубе достаточно молодых игроков, им точно пойдёт на пользу работать с таким игроком, как Пьянич. Насколько я помню, он очень агрессивный игрок, который выжигал на футбольном поле», - говорит Таранов с «Чемпионатом».

Напомним, что Пьянич провёл последние два года в стороне от европейского футбола. Он выступал в ОАЭ за «Шарджу». Прошедшей весной Миралем завершил свою карьеру в сборной Боснии и Герцеговины.