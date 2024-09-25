Денис Черышев прилетел в Грецию для перехода в новый клуб

Российский полузащитник Денис Черышев в шаге от перехода в «Паниониос». По информации клубной пресс-службы, Денис уже прилетел в Грецию, чтобы окончательно оформить свой переход в клуб второго по силе греческого дивизиона.

Напомним, что о договорённости с игроком «Паниониос» сообщил аж в минувшее воскресенье. Последние два года Черышев особо не блистал в итальянской Серии Б, где периодически выступал за «Венецию».

Ранее в карьере Дениса были мадридский «Реал», «Валенсия», «Вильярреал», «Севилья» и сборная России. За главную команду своей страны Черышев играл на мундиале в 2018 году.