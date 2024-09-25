Таранов не верит в увольнение Осинькина

Экс-игрок «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера самарского клуба.

Ранее появилась информация, что в ближайшее время руководство «Крыльев Советов» может уволить Осинькина.

«На мой взгляд, Осинькин — человек системы «Крыльев Советов» со всеми вытекающими оттуда агентскими и другими делами. Думаю, у него достаточно большой кредит доверия. Вряд ли его уволят», — цитирует Таранова «Чемпионат».

По итогам девяти сыгранных матчей «Крылья Советов» находятся на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать девять очков.