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Григорий Иванов: «Шатов пойдёт по стопам Карпина и Семака»

25 Сентября 2024 • 20:35 Комментировать

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался об Олеге Шатове. Бывший футболист на данный момент работает в тренерском штабе «Урала».

«Он умеет на языке футбола разговаривать, подсказывает, где надо открыться, отдать. Приносит большую пользу. Знаю его с его детства, футбол для него – жизнь, это всё для него. Он будет хорошим тренером. Даже не сомневаюсь, что пойдёт по стопам Карпина и Семака», - говорит Иванов для «Советского спорта».

Напомним, что Шатов – воспитанник екатеринбургского футбола. На данный момент экс-игрок «Анжи», «Зенита» и сборной России осваивает тренерское дело, приостановив карьеру игрока.

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