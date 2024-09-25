Угальде: «Впереди у «Спартака» сложные матчи»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о предстоящих матчах команды.

«Да, впереди в календаре у нас сложные матчи. Но так можно сказать про любую игру. Остается только готовиться и выходить с желанием победить», — приводит слова Угальде «Чемпионат».

В ближайших матчах «Спартак» сыграет против «Локомотива» (г), «Динамо» (г), «Ростова» (д), «Краснодара» (д) и махачкалинского «Динамо» (г).

На данный момент «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 16 очков после девяти туров.

В Кубке России «красно-белые» лидируют в своей группе, набрав девять баллов в четырех играх.