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Угальде: «Впереди у «Спартака» сложные матчи»

25 Сентября 2024 • 20:27 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
28.09 16:30

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о предстоящих матчах команды.

«Да, впереди в календаре у нас сложные матчи. Но так можно сказать про любую игру. Остается только готовиться и выходить с желанием победить», — приводит слова Угальде «Чемпионат».

В ближайших матчах «Спартак» сыграет против «Локомотива» (г), «Динамо» (г), «Ростова» (д), «Краснодара» (д) и махачкалинского «Динамо» (г).

На данный момент «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 16 очков после девяти туров.

В Кубке России «красно-белые» лидируют в своей группе, набрав девять баллов в четырех играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манфред Угальде

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