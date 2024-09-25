Рианчо считает, что Соболеву может потребоваться помощь психолога

Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший в «Спартаке», высказался об оскорблениях фанатов в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Специалист заявил, что обычно оскорбления идут только со стороны болельщиков бывшей команды, но здесь другая ситуация — принципиальное соперничество.

— Допускаю, что ему может понадобиться помощь психолога из-за оскорблений со стороны болельщиков, — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В составе «Зенита» Соболев появился на поле в трех матчах во всех турнирах и записал на свой счет один ассист.

Действующий трудовой договор 27-летнего игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года.