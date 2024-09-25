Журналист Панков поделился информацией об Игнашевиче

В прессе появилась информация о том, что Сергей Игнашевич может заменить Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов». Комментарий на этот счёт дал журналист Андрей Панков.

«Я слышал, что Игнашевич давно в списке «Пари НН» на смену Иличу. Но там, как будто бы, боятся принять решение о его увольнении из-за неустойки. Плюс Игнашевич там не единственный кандидат», - написал журналист в телеграм-канале «Панк инсайд».

В то же время Панков отметил, что он легко поверит в назначение Игнашевича в самарском клубе.

«Крылья Советов» на текущий момент занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В девяти турах самарская команда смогла набрать десять очков.

Добавим, что Сергей Игнашевич по завершению сезона 2023/2024 покинул пост главного тренера в «Балтике».