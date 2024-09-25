Григорий Иванов предложил реформу для вылетевших из РПЛ клубов

Президент «Урала» Григорий Иванов предложил, чтобы в вылетевших из РПЛ командах в Мелбет-Первой лиге можно было играть легионерам с действующими контрактами. От отсутствия такой возможности в межсезонье как раз и пострадал «Урал».

«Было восемь, здесь – четыре. Думаю, это несправедливо. Вылетевшим из РПЛ клубам можно разрешать, чтобы играли легионеры с контрактами. Получается в итоге, что игроков брали за деньги, а отпускать приходится бесплатно, некоторым и неустойку платить», - делится Иванов для «Советского спорта».

Напомним, что «Урал» стремится к возвращению в РПЛ, сейчас у екатеринбургского клуба в турнирной таблице первенства второе место и 21 балл. От первого места отставание составляет всего два балла.