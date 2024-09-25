В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном увольнении Осинькина

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о возможной отставке главного тренера команды Игоря Осинькина.

Ранее появилась информация, что самарцы уволят 59-летнего тренера после матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом». Сообщалось, что место Осинькина может занять экс-рулевой «Балтики» Игорь Игнашевич.

«Осинькина уберут из «Крыльев Советов» после матча с «Локомотивом»? В первый раз слышу эту информацию. Слухи не комментируем», — цитирует Корниленко издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, Осинькин находится у руля «Крыльев Советов» уже пятый сезон. В текущем сезоне команда провела девять матчей, в которых набрала десять баллов и сейчас занимает десятое место.