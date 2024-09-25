Появилась информация о том, кто станет новым главным тренером «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что действующий наставник самарского клуба Игорь Осинькин потеряет работу перед паузой на игры сборных.

Как утверждает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, вместо Осинькина планируется назначить Сергея Игнашевича. По данным источника, Игнашевич уже договаривается с членами своего будущего штаба по работе в Самаре.

По итогам девяти туров «Крылья Советов» находятся на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Осинькина десять набранных очков.