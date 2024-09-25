Российский тренер Игорь Черевченко может возглавить клуб РПЛ.

По информации Legalbet, 50-летний специалист может встать у руля нижегородского «Пари НН». «Горожане» рассматривают тренера в качестве кандидатуры на должность.

Напомним, что «Пари НН» пока проваливает сезон под руководством сербского тренера Саши Илича. У коллектива в активе лишь 12-е место турнирной таблицы Премьер-лиги и семь очков. Отрыв от зоны вылета крошечный – один балл.

Черевченко начинал этот сезон как главный тренер «Факела». Однако по итогу четырёх туров РПЛ он был уволен из клуба за плохие результаты, заменил его Дмитрий Пятибратов.