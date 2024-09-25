Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин будет уволен в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, руководство «Крыльев» планирует отправить в отставку 59-летнего специалиста после игры 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с лета 2020 года. На данный момент команда находится на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке десять набранных очков после девяти туров.

29 сентября «Крылья Советов» примут «Химки». Начало матча десятого тура РПЛ запланировано на 16:30 по мск.