Всё ближе момент, когда ЦСКА объявит о подписании контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 34-летний боснийский футболист заключит трудовое соглашение в четверг. При этом источник уже опубликовал фотографию Пьянича в футболе ЦСКА. На ней видно, что Миралем будет играть за «армейцев» под номером 15.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 28 сентября. В этот день команда Марко Николича будет играть против «Ахмата» на своём поле. На текущий момент московские «армейцы» занимают в турнирной таблице Российской премьер-лиги шестое место.