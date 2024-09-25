Каррера – о Пьяниче: «Всё будет зависеть от его состояния»

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил переход Миралема Пьянича в московский ЦСКА. Босниец переходит в армейский клуб в статусе свободного агента.

«Отличное приобретение! Всё будет зависеть тепреь от его физического состояния. Если Пьянич здоров, это великолепный футболист», - говорит Пьянич для портала «ВсёПроСпорт».

Напомним, что последние пару лет Пьянич провёл на Ближнем Востоке в чемпионате ОАЭ. Выступал там Миралем за «Шарджу».

На протяжении карьеры экс-игрок сборной Боснии и Герцеговины выступал за «Барселону», «Ювентус», «Рому» и «Бешикташ».