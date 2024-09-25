Абена заявил, что «Спартаку» пора снова стать чемпионом

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена высказался о чемпионских амбициях клуба.

Футболист считает, что с последнего чемпионского титула «Спартака» прошло уже много времени.

«Пришло время вновь становиться «Спартаку» чемпионом — мы заслуживаем этого», — приводит слова Абены портал «РБ Спорт».

Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом в сезоне-2016/17. В тот момент командой руководил Массимо Каррера.

В текущем сезоне «красно-белые» провели девять матчей, в которых смогли набрать 16 очков. Такое количество баллов позволяет подопечным Деяна Станковича занимать пятое место в таблице.