«Их даже дешёвым повидлом не назвать»: Пономарёв раскритиковал Денисова и Литвинова

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал игру защитников «Спартака» Руслана Литвинова и Даниила Денисова.

По мнению эксперта, это очень слабые защитники, которые ничего не умеют на поле, «Спартаку» нужно или работать с ними, или просто выгонять.

«Их даже дешевым повидлом не назвать, просто у них слабая игра. Ремеслуха — вот их имя!» — приводит слова Пономарёва Legalbet.

По итогам девяти сыгранных туров чемпионата России «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице, имея в копилке 16 баллов.

В десятом туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Локомотивом» (28 сентября).