Хомуха сравнил переход Пьянича с приходом в РПЛ Шюррле и Маркизио

Российский тренер Дмитрий Хомуха со скепсисом воспринял возможный переход в московский ЦСКА Миралема Пьянича. Босниец должен вот-вот пополнить стан «армейцев» Москвы свободным агентом.

«Не видел его игры в последнее время, сложно его оценить. Трансфер Койта говорит — не всё золото, что блестит. К такому трансферу нужно отнестись осторожно. Вероятно, повторится история Шюррле и Маркизио, но Миралем — футболист с большим именем», - говорит Хомуха «Чемпионату».

Напомним, что Пьянич стал свободным агентом после ухода из «Шарджи», этот клуб представляет чемпионат ОАЭ.

Ранее в своей богатой на события карьере Пьянич играл за «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ».