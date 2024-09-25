Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко: Надеюсь, «Локомотив» продолжит идти в лидерах РПЛ

25 Сентября 2024 • 18:37 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
28.09 16:30

Известный тренер Игорь Черевченко поделился комментарием о результатах «Локомотива» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мне нравится игра «Локомотива». Те игроки, которые заменили ушедших лидеров, держат высокий уровень и дают результат», — заявил Черевченко «Спорт-Экспрессу».

Специалист надеется, что «железнодорожники» продолжат идти в группе лидеров в РПЛ.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В копилке «красно-зеленых» 21 балл после девяти туров. Отставание «Локомотива» от лидирующего «Зенита» составляет всего два очка.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Черевченко

Новости по матчу

Сегодня, 25 Сентября
18:46
«Их даже дешёвым повидлом не назвать»: Пономарёв раскритиковал Денисова и Литвинова
18:27
Рябчук: «В нашей жизни ты должен доказывать свою состоятельность каждую игру»
17:12
Ковтун считает, что «Спартак» способен побороться с «Зенитом»
16:27
«Локомотив» отказался отпускать Пиняева в Европу» — агент
15:48
«Спартаку» предлагали подписать экс-игрока «Реала»
14:40
Слишкович: «Если Барко закрыть, «Спартаку» тяжело войти в штрафную»
14:29
Сверкнувшая звезда или талант на года: чего ждать от Батракова
24 Сентября
19:12
Погостнов высказался о новичке «Локомотива» Монтесе
18:53
Гарре: «Уровень Барко и Гонду виден сразу»
18:43
Абаев ответил, может ли «Локомотив» навязать борьбу «Зениту» в РПЛ
18:22
Угальде: «Жозе тренируется в общей группе «Спартака»
17:41
Кузьмичёв назвал лучшую академию в России — это не «Спартак»
17:14
Николсон назвал игроков «Спартака», способных заиграть в Европе
16:17
Рябчук: Рад, что стал больше помогать «Спартаку»
16:07
Николсон: «Для меня результаты и голы «Спартака» важнее личной статистики»
15:21
Угальде: «Я обращаюсь к Жозе за советами»
15:10
Сочнов высказался, сможет ли Угальде побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ 1
14:45
Первый тренер Батракова: «У него очень светлая голова»
23 Сентября
20:10
Лепёхин: «Нужно ли Батракову переходить в «Зенит»? Надо довериться самому игроку»
19:57
Ринат Билялетдинов - о Батракове: «Ему не стоит повторять путь Глушенкова» 1
22 Сентября
22:40
Борис Игнатьев: «Батраков — открытие сезона»
22:22
Зобнин ответил, готов ли встретиться с Абаскалем
20:27
Барко и Угальде забили 10 из 13 голов «Спартака» в текущем сезоне РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает» Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч «Ахмат» опять без победы: Два пенальти не поставили, гол отменили, а «Крылья Советов» отыгрались в концовке Левандовски рассказал, что Флик изменил в игре «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Левандовски, Рафинья и Ямаль – самое результативное атакующее трио в топ-5 лигах Европы Холанн пропустит ближайший матч «Манчестер Сити»
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Игрок «Реала»: «Мы можем объявить забастовку» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке
Спортивные новости
Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» «Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Сентября
18:55 · Кубок России
«Урал» одолел «СКА-Хабаровск» и вышел в следующий раунд Кубка России
18:46 · Россия. Премьер-лига
«Их даже дешёвым повидлом не назвать»: Пономарёв раскритиковал Денисова и Литвинова
18:42 · Россия. Премьер-лига
Хомуха сравнил переход Пьянича с приходом в РПЛ Шюррле и Маркизио
18:37 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: Надеюсь, «Локомотив» продолжит идти в лидерах РПЛ
18:36 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Помазун исчерпал себя в «Урале»
18:27 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» лишился вратаря
18:27 · Россия. Премьер-лига
Рябчук: «В нашей жизни ты должен доказывать свою состоятельность каждую игру»
18:21 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорий Иванов – о Юсупове: «Уралу» нужен был «дядька»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Хорди Томпсон – о Дмитрии Андрееве: «Его нам очень не хватает»
17:57 · Кубок России
«Родина» разгромила «Машук-КМВ» и вышла в 1/16 финала Кубка России
17:48 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов – о Дмитриеве: «Парню надо расти»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — о матче «Краснодар» - «Зенит»: «Думаю, будет бойня»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов рассказал, почему у «Урала» не было переговоров с Дзюбой и Джикией
17:37 · Россия. Премьер-лига
Гамид Агаларов рассказал, на что способно махачкалинское «Динамо»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Мануэл Фернандеш завершил карьеру официально
17:23 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис переживает, чтобы карьеру Батракова не погубили деньги
17:22 · Россия. Премьер-лига
Магомедов рассказал, как относится к переходу Джикии в «Химки»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Ловчев рассказал, как «Зениту» разоружить «Краснодар»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Жирков: «Думаю, у Чалова всё со временем встанет на свои места»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Ковтун считает, что «Спартак» способен побороться с «Зенитом»
17:09 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Лукаса Эскивеля прокомментировали слухи о «Спартаке» эксклюзив
16:58 · Россия. Премьер-лига
Черевченко высказался о лидерстве «Зенита» в РПЛ
16:52 · Россия. Премьер-лига
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого проиграл во второй раз в сезоне
16:48 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Локомотив» – серьёзный претендент на чемпионство»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Бубнов объяснил, почему «Спартак» упустил победу над «Динамо»
Все новости
Рекомендуем