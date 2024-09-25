Черевченко: Надеюсь, «Локомотив» продолжит идти в лидерах РПЛ

Известный тренер Игорь Черевченко поделился комментарием о результатах «Локомотива» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мне нравится игра «Локомотива». Те игроки, которые заменили ушедших лидеров, держат высокий уровень и дают результат», — заявил Черевченко «Спорт-Экспрессу».

Специалист надеется, что «железнодорожники» продолжат идти в группе лидеров в РПЛ.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В копилке «красно-зеленых» 21 балл после девяти туров. Отставание «Локомотива» от лидирующего «Зенита» составляет всего два очка.