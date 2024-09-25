Григорий Иванов: «Помазун исчерпал себя в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об Илье Помазуне. Футболист впервые за несколько лет не стал переходить в «Урал» в аренду и остался в ЦСКА, где у него нет игровой практики.

«Мы не пытались его заполучить Помазуна. Думаю, что Илья – очень хороший вратарь и человек, но он себя в «Урале» исчерпал. Ему хотелось чего-то нового. Очень за него переживаю, он сильный вратарь», - делится Иванов с «Советским спортом».

Напомним, что «Урал» впервые за 11 лет выступает не в Премьер-лиге в этом сезоне, а во втором по силе дивизионе России.

Ранее Помазуна отстранили от тренировок с ЦСКА из-за его слов о «Спартаке».