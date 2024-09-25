«Зенит» лишился вратаря

В чемпионе России потеря на вратарской позиции – травму получил Михаил Кержаков. Это подтвердил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«Действительно ли Кержаков получил травму? Да, Михаил получил травму на тренировке. Есть ли информация по срокам восстановления? Пока нет», - говорит Медведев для «Спорта день за днём».

Напомним, что питерцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ по итогу девяти туров. У команды 23 очка. В десятом туре «Зениту» предстоит сыграть в гостях с прямым конкурентом в чемпионской борьбе, «Краснодаром». Основным вратарём «Зенита» является Евгений Латышонок.