Рябчук: «В нашей жизни ты должен доказывать свою состоятельность каждую игру»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук ответил на вопрос, тяжело ли постоянно доказывать свою состоятельность.

Напомним, при Абаскале Рябчук получал мало игрового времени, однако после прихода Деяна Станковича защитник стал самым прогрессирующим игроком «Спартака».

«В нашей жизни ты должен доказывать свою состоятельность каждую игру. Закончилась одна игра, и в следующей ты должен делать все заново», — приводит слова Рябчука «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах и стал автором двух результативных передач.

28 сентября «Спартак» встретится на выезде с «Локомотивом». Игра десятого тура РПЛ начнется в 16:30 по мск.