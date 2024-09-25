Хорди Томпсон – о Дмитрии Андрееве: «Его нам очень не хватает»

Форвард «Оренбурга» Хорди Томпсон высказался про Дмитрия Андреева. Спортивного директора клуба из-за резких слов в адрес судейства отстранили недавно от футбольной деятельности.

«Дмитрий всегда был очень важен для команды. Его очень сильно нам не хватает. Надеюсь, что этот срок пройдет быстро и Андреев к нам снова присоединится», - рассказал Томпсон для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Оренбург» находится в кризисе. Команда не может победить во всех турнирах уже с первого тура Российской премьер-лиги. В таблице первенства у уральского коллектива всего лишь 13-е место и семь очков, отрыв от зоны вылета – один балл.