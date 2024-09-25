Григорий Иванов – о Дмитриеве: «Парню надо расти»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался об Игоре Дмитриеве. Вингер прошедшим летом перешёл из уральского клуба в московский «Спартак», затем молодого футболиста отдали в аренду в самарские «Крылья Советов».

«Не сказать, что мы с удовольствием его отпустили. Но мы не сохранили место в РПЛ, а парню надо расти. На этом и клуб хорошо заработал, и Игорю будет хорошо», - говорит Иванов «Советскому спорту».

Ранее Иванов рассказал, почему «Урал» прошедшим летом не подписал защитника Георгия Джикию или нападающего Артёма Дзюбу. Оба игрока были свободными агентами.