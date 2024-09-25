Дьяков — о матче «Краснодар» - «Зенит»: «Думаю, будет бойня»

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Зенитом».

По мнению эксперта, «Зенит» является фаворитом предстоящего поединка, несмотря на отличный старт со стороны «Краснодара».

— Я жду результативный матч. Думаю, будет бойня, интересная игра, — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

По итогам девяти сыгранных туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 23 очка. «Краснодар» располагается на второй позиции, имея в своей копилке 21 балл.

Игра десятого тура РПЛ «Краснодар» - «Зенит» состоится 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.