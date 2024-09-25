Григорий Иванов рассказал, почему у «Урала» не было переговоров с Дзюбой и Джикией

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему уральский клуб решил не вести переговоры прошедшим летом с Георгием Джикией и Артёмом Дзюбой. Эти два игрока долгое время были свободными агентами.

«Не думали об этих футболистах, хоть я и в прекрасных отношениях с обоими. Мы думали, что они найдут себе команду в РПЛ. Из-за этого на них не выходили», - говорит Иванов для «Советского спорта».

Джикия в итоге не стал далеко уезжать от Москвы и перешёл в «Химки». Дзюбу же судьба определила в тольяттинский «Акрон», который также в этом сезоне играет в Российской премьер-лиге.