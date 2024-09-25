Гамид Агаларов рассказал, на что способно махачкалинское «Динамо»

Форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался о том, какой результат может показать его клуб при благоприятных обстоятельствах.

«При выполнении всех указаний тренерского штаба, думаю, эта команда способна побороться за то, чтобы подобраться к первой шестёрке», - рассуждает Гамид для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас у динамовцев в первом сезоне в истории в РПЛ девятое место и 10 очков. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка. А отставание от шестого места – также четыре очка.

Ранее Агаларов рассказал, почему после перехода из «Уфы» в грозненский «Ахмат» стал забивать гораздо меньше.