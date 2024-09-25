Бывший португальский игрок полузащиты московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш завершил карьеру игрока. Об этом заявил сам экс-футболист.

«У меня всё хорошо. Я завершил карьеру. Что касается моего будущего, я не планирую связывать свою жизнь с футболом», - цитирует Фернандеша Odds.ru.

Мануэл играл за «Локо» с 2014 по 2019 годы, после один год играл в России за «Краснодар». Воспитанник лиссабонской «Бенфики». На протяжении карьеры выступал за «Валенсию», «Эвертон», «Бешикташ» и другие клубы.

Последним его клубом стал иранский «Сепахан». В феврале бывший футболист отметит своё 39-летие.