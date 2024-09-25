Канчельскис переживает, чтобы карьеру Батракова не погубили деньги

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил семь голов и делит первое место в гонке бомбардиров Премьер-лиги. Комментарий по поводу выступлений Батракова дал известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис.

По словам Канчельскиса, высокая результативность Батракова стала для него сюрпризом. При этом экс-игрок «Манчестер Юнайтед» переживает, чтобы на игрока пагубно не повлияли деньги.

«Батраков – молодец. Главное, чтобы его сейчас не начали заваливать деньгами – это у нас тоже любят делать», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

«Локомотив» на текущий момент занимает в турнирной таблице Премьер-лиги третье место.