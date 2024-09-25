Магомедов рассказал, как относится к переходу Джикии в «Химки»

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов поделился комментарием о защитнике команды Георгии Джикии.

«Джикия — человек, который выходил за сборную России с капитанской повязкой. Как можно как-то негативно относиться к его приходу в «Химки»? Это помощник на поле и в раздевалке», — приводит слова Магомедова «Чемпионат».

Напомним, после окончания прошлого сезона 30-летний Джикия покинул «Спартак» свободным агентом. В последний день летнего трансферного окна футболист присоединился к «Химкам».

После девяти туров «Химки» находятся на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков.