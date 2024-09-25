Ловчев рассказал, как «Зениту» разоружить «Краснодар»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев дал совет питерскому «Зениту». По его мнению, чемпиону России нужно обратить внимание на форварда Джона Кордобу.

«Два футболиста определяют игру «Краснодара»: Кордоба, лучший форвард нашего чемпионата по моему мнению и Эдуард Сперцян. Если защитникам «Зенита» удастся закрыть Кордобу, атакующий потенциал «Краснодара» сильно снизится», - делится Ловчев для телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» и «Зенит» сыграют в грядущие выходные в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. Игра пройдёт в Краснодаре. Хозяева – на втором месте с 21 баллом, «Зенит» – на первом с 23 баллами.