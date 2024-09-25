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Жирков: «Думаю, у Чалова всё со временем встанет на свои места»

25 Сентября 2024 • 17:13 Комментировать

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков высказался о форварде ПАОКа Фёдоре Чалове. Прошедшим летом Фёдор решил сменить родной московский ЦСКА на Грецию.

«У него новая страна, адаптироваться достаточно тяжело. Можно сказать, что он поменял всю жизнь. Хорошо, что в клубе есть русские игроки, русский президент. Думаю, спустя время всё встанет на свои места», - говорит Жирков для «РИА Новости».

Напомним, что в прошедшие выходные Чалов впервые забил за ПАОК. Гол выдался курьёзным – не без ошибки голкипера «Волоса». Ранее практически всю карьеру Фёдор был игроком ЦСКА, за исключением аренды в «Базель» в 2022 году.

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