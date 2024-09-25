Ковтун считает, что «Спартак» способен побороться с «Зенитом»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Ковтун ответил на вопрос, смогут ли «красно-белые» навязать борьбу «Зениту» в текущем сезоне чемпионата России.

Ковтун отметил, что при Деяне Станковиче «Спартак» стал больше использовать короткие передачи, а футболисты играют быстро — максимум в три касания.

«Если «Спартак» не будет терять очки, как в матче с «Динамо», то «красно-белые» поборются за титул с «Зенитом», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

По итогам девяти туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, набрав 23 очка. «Спартак» располагается на пятой строчке, имея в своей копилке 16 баллов.