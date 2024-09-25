В агентстве несостоявшегося новичка московского «Спартака» Лукаса Эскивеля специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали интерес к игроку из России.

«Интерес к Лукасу от «Спартака»? Нам об этом ничего не известно, к нам по нему из России не обращались», - заявили в Universal Twenty Two.

Эскивель - защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Футболисту 22 года. Ранее слухи сообщали, что игроком интересовался «Спартак». А причиной срыва перехода стала бразильская сторона – в клубе отказалась вести переговоры по продаже оборонца до начала грядущей зимы.

«Спартак» хотел подписать ещё одного аргентинца