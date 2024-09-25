Черевченко высказался о лидерстве «Зенита» в РПЛ

После девяти туров «Зенит» лидирует в Российской премьер-лиге, набрав 23 очка. Комментарий по поводу турнирного положения питерской команды дал известный тренер Игорь Черевченко.

«Лидерство «Зенита» в чемпионате для меня неудивительно. У них сильный и сыгранный состав. Первое место – это нормальное явление для команды», - цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Зенит» выигрывал чемпионский титул Российской премьер-лиги в каждом из шести предыдущих сезонов. «Сине-бело-голубые» стремятся выиграть золотые медали седьмой год подряд.

Добавим, что Игорь Черевченко не имеет тренерской работы с середины августа после ухода из «Факела».