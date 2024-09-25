«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого проиграл во второй раз в сезоне

«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого проиграл во второй раз в текущем футбольном сезоне в Китае. В среду коллектив играл против принципиального соперника в лице «Шанхай Порт» и проиграл – 2:3. Игра проходила в рамках полуфинала Кубка Китая.

Таким образом, это лишь второе поражение «Шеньхуа» в сезоне под руководством российского тренера. Ранее команда проиграла клубу «Бэйцзинь Гоань» в рамках чемпионата страны.

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» прошлой зимой. Под его руководством клуб в сезоне взял Суперкубок Китая и идёт на втором месте таблицы первенства, отставая от первого места на два балла.