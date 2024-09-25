Газзаев: «Локомотив» – серьёзный претендент на чемпионство»

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о московском «Локомотиве». По его мнению, «Локо» отлично развивается и выглядит конкретным претендентом на чемпионский титул в РПЛ.

«Там вся команда русская, молодая. Это очень важно, в этом клубе наши игроки прогрессируют, клуб даёт им это делать. «Локомотив» смотрится всё лучше и лучше. Они серьезно претендуют на призовое место», – говорит Газзаев с «Матч ТВ».

Напомним, что по итогу девяти туров «Локомотив» расположился с 21 баллом на третьем месте. У клуба семь побед и два поражения. Отставание от первого места – всего два балла.