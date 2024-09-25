Бубнов объяснил, почему «Спартак» упустил победу над «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов высказался о том, почему «красно-белые» упустили победу в дерби с «Динамо».

Напомним, встреча девятого тура чемпионата России завершилась со счетом 2:2. Решающий мяч был забит «бело-голубыми» на четвертой добавленной минуте второго тайма.

«Надо было добивать соперников, но не получилось, и в этом есть большая заслуга «Динамо». Во-первых, Марцел Личка угадал с заменами, а, во-вторых, и футболисты прибавили по ходу встречи», — цитирует Бубнова Sportbox.

После девяти туров «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Динамо» идет на четвертой позиции, имея в своей копилке 17 баллов.