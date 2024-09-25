Гамид Агаларов рассказал, почему стал меньше забивать в «Ахмате»

Нападающий Гамид Агаларов по итогу сезона-2021/22 стал лучшим бомбардиром РПЛ будучи игроком «Уфы». Затем он перешёл в «Ахмат» и почти перестал забивать в прежних количествах. Форвард рассказал, почему у него случился спад результативности.

«Современный футбол и нападающих заставляет обороняться. Если выпадает один игрок, то бывает тяжело всей команде при обороне. В «Ахмате» я стал больше выполнять черновой работы», - объяснил каналу «Матч ТВ» Агаларов.

Напомним, в сезоне-2021/22 Агаларов забил суммарно 19 голов в рамках РПЛ. Прошедшим летом Гамид перебрался в Махачкалу и теперь там защищает цвета местного «Динамо», клуба РПЛ.