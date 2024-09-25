Григорий Иванов высказался о судьбе Бикфалви

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о судьбе знаменитого румынского легионера клуба Эрика Бикфалви.

«Пока у него действующий контракт, он выходит и помогает команде. Будем разговаривать о будущем, когда он сам придёт и скажет, что решил закончить с футболом», - рассуждает Иванов для «Советского спорта».

Напомним, что сейчас Эрику уже 36 лет. В «Урал» румын с зимы 2017 года, тогда он перебрался в клуб из «Томи». Действующий контракт Бикфалви со «шмелями» рассчитан до конца сезона.

Ранее Иванов пожалел о том, что в прошлом сезоне слишком долго доверял главному тренеру команды Виктору Ганчаренко. В итоге «Урал» вылетел в стыковых матчах с «Акроном».