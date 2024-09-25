«Локомотив» отказался отпускать Пиняева в Европу» — агент

Известный агент Паулу Барбоза рассказал о несостоявшемся переходе вингера «Локомотива» Сергея Пиняева в европейский клуб.

— Насколько мне известно, было несколько официальных предложений, но «Локомотив» отказался отпускать Пиняева этим летом, — заявил Барбоза Metaratings.

По словам агента, в услугах Пиняева были заинтересованы клубы из Италии, Германии и Испании, в том числе были участники еврокубков.

В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил три гола и стал автором двух результативных передач.

Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.