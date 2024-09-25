Григорий Иванов: «Надо было раньше менять Ганчаренко»

Бессменный президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что бы он хотел изменить в прошлом сезоне. Напомним, что по его итогу екатеринбургский впервые за 11 лет вылетел из Российской премьер-лиги. Тренировал команду белорус Виктор Ганчаренко.

«Надо было раньше поменять главного тренера. Это не из-за того, что Гончаренко — плохой специалист. Но что-то не так пошло у него, я же до последнего в него верил», - говорит Иванов «Советскому спорту».

На данный момент «Урал» на верном пути к возвращению в элиту. Клуб идёт на втором месте в Мелбет-Первой лиге с 21 баллом. Отставание от первого места – два балла