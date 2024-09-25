Орещук: «Переход Пьянича – это репутационные риски для ЦСКА»

Агент и футбольный функционер Роман Орещук оценил переход Миралема Пьянича в московский ЦСКА. Босниец перейдёт в столичный клуб в статусе свободного агента.

«Я был уверен, что перехода не будет. Не понимал, зачем клубу это надо. Но раз решено, то тогда он должен их вытянуть. Но вопрос: хочет он играть или нет? Если да – суперское усиление, если нет – деньги на ветер. Большие репутационные риски для ЦСКА», - рассуждает Орещук для Legalbet.

Напомним, что последние два года карьеры Миралем провёл в экзотическом чемпионате – чемпионате ОАЭ. Там он выступал за «Шарджу». Ранее Пьянич был игроком «Ромы», «Ювентуса», «Барселоны», «Бешикташа».