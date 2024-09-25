Ориньо назвал лучшего игрока РПЛ

Защитник «Химок» Ориньо ответил на вопрос о том, кого считает лучшим игроком Российской премьер-лиги.

«Думаю, Кассьерра — лучший футболист РПЛ. Отличный нападающий, много забивает, а это самое главное в футболе», — приводит слова Ориньо портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сыграл в 12 матчах с учетом всех турниров, забил четыре гола и стал автором двух ассистов.

Действующий трудовой договор 27-летнего колумбийца с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.