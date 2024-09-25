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«Спартаку» предлагали подписать экс-игрока «Реала» слухи

25 Сентября 2024 • 15:48 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
28.09 16:30

Центральный защитник «Ромы» Марио Эрмосо мог оказаться в московском «Спартаке».

По информации Metaratings, летом «Спартаку» предлагали услуги 29-летнего испанца, который на тот момент находился в статусе свободного агента. Однако в российском клубе отказались от приглашения Эрмосо из-за завышенных требований игрока по зарплате и подъемных.

В начале сентября Эрмосо подписал трехлетний контракт с итальянской «Ромой». В составе новой команды защитник принял участие в двух матчах Серии А, в которых не отметился результативными действиями.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость испанца в 25 млн евро.    
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