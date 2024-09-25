«Спартаку» предлагали подписать экс-игрока «Реала»

Центральный защитник «Ромы» Марио Эрмосо мог оказаться в московском «Спартаке».

По информации Metaratings, летом «Спартаку» предлагали услуги 29-летнего испанца, который на тот момент находился в статусе свободного агента. Однако в российском клубе отказались от приглашения Эрмосо из-за завышенных требований игрока по зарплате и подъемных.

В начале сентября Эрмосо подписал трехлетний контракт с итальянской «Ромой». В составе новой команды защитник принял участие в двух матчах Серии А, в которых не отметился результативными действиями.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость испанца в 25 млн евро.